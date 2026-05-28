Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana
Colisão entre Corolla e Honda Start deixou motociclista com ferimentos; ele foi resgatado pelo Siate
Um jovem de 19 anos, que conduzia uma motocicleta Honda Start 160, ficou ferido após colidir contra um Toyota Corolla, no cruzamento da Rua Firman Neto com a Rua Maranhão, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR), na noite desta quarta-feira (28).
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O Corolla era ocupado por um casal, que não sofreu ferimentos. Já o motociclista sofreu alguns ferimentos leves, sendo socorrido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.
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A colisão aconteceu próximo ao Terminal Rodoviário de Apucarana. A Polícia Militar (PM) também foi acionada e registrou a ocorrência no local. As causas do acidente ainda serão apuradas.