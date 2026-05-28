Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

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Um jovem de 19 anos, que conduzia uma motocicleta Honda Start 160, ficou ferido após colidir contra um Toyota Corolla, no cruzamento da Rua Firman Neto com a Rua Maranhão, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR), na noite desta quarta-feira (28).

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O Corolla era ocupado por um casal, que não sofreu ferimentos. Já o motociclista sofreu alguns ferimentos leves, sendo socorrido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.





Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

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A colisão aconteceu próximo ao Terminal Rodoviário de Apucarana. A Polícia Militar (PM) também foi acionada e registrou a ocorrência no local. As causas do acidente ainda serão apuradas.







