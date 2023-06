Jovem fica ferido após cair de moto no Contorno Norte de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer um acidente de moto, na tarde deste sábado (3), em Apucarana, norte do Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele caiu durante o trajeto e sofreu ferimentos considerados médios.

A queda foi registrada por volta das 14h30. A vítima conduzia uma Honda CB 300R quando sofreu o acidente e precisou ser encaminhada ao Hospital da Providência.

OUTRO ACIDENTE

Por volta das 17 horas, os bombeiros foram chamados novamente para atender outro acidente entre um carro e uma moto na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista. A colisão envolveu um Ford Fiesta e uma moto Honda e deixou um jovem de 22 anos com ferimentos leves.

Mais tarde, o Corpo de Bombeiros foi novamente acionado para atender um capotamento também no Contorno Norte, próximo à saída para Jandaia do Sul. No total, a corporação atendeu cinco acidentes de trânsito neste sábado (3), em Apucarana.

O motociclista foi socorrido pela equipe do Siate e levado para receber os devidos cuidados médicos.

Já às 17h04 os socorristas foram chamados novamente após colisão de veículos ocorrida na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista. Ainda não foram repassadas informações mais detalhadas sobre essa ocorrência de trânsito.

