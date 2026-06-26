Jovem fica ferido após bater moto na traseira de caminhão em Apucarana

Um motociclista de 20 anos ficou ferido na noite desta sexta-feira (26) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR). A colisão aconteceu quando a moto que ele conduzia bateu na traseira de um caminhão bitrem, nas proximidades do radar do Restaurante Simões.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram rapidamente acionadas para prestar os primeiros socorros. Segundo as informações colhidas no local, o rapaz apresentava ferimentos na região do rosto, mas permaneceu consciente durante todo o atendimento. Após a estabilização, a vítima deve ser encaminhada ao Hospital da Providência para passar por uma avaliação médica mais detalhada.

Por conta do acidente, o fluxo de veículos na via ficou bastante prejudicado. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi mobilizada para sinalizar o trecho, garantir a segurança das equipes de resgate e orientar os motoristas que passavam pelo local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para assumir a ocorrência e registrar os detalhes da batida, cujas causas oficiais ainda serão apuradas. O motorista do caminhão não se feriu.