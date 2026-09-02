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TRÂNSITO

Jovem fica ferido após bater Ford Fiesta em Vectra estacionado em Apucarana

Acidente aconteceu na Rua Miguel Raduy, no Jardim São Pedro; vítima, de 23 anos, sofreu ferimento na testa e foi encaminhada à UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem fica ferido após bater Ford Fiesta em Vectra estacionado em Apucarana
Autor Colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira - Foto: TNOnline

Um jovem de 23 anos ficou ferido após o Ford Fiesta que conduzia bater contra um Chevrolet Vectra que estava estacionado na Rua Miguel Raduy, no Jardim São Pedro, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (2).

- LEIA MAIS: “Foi fechado por carreta”: motorista capota várias vezes na BR-369

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De acordo com o socorrista do Siate, do Corpo de Bombeiros, o motorista apresentava um ferimento na região da testa.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, após avaliação médica, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação e cuidados médicos.

As circunstâncias que provocaram a batida não foram informadas.

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