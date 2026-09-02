Jovem fica ferido após bater Ford Fiesta em Vectra estacionado em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente aconteceu na Rua Miguel Raduy, no Jardim São Pedro; vítima, de 23 anos, sofreu ferimento na testa e foi encaminhada à UPA

Um jovem de 23 anos ficou ferido após o Ford Fiesta que conduzia bater contra um Chevrolet Vectra que estava estacionado na Rua Miguel Raduy, no Jardim São Pedro, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (2).



- LEIA MAIS: “Foi fechado por carreta”: motorista capota várias vezes na BR-369

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o socorrista do Siate, do Corpo de Bombeiros, o motorista apresentava um ferimento na região da testa.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, após avaliação médica, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação e cuidados médicos.

As circunstâncias que provocaram a batida não foram informadas.