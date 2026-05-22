Jovem fica ferida após colisão entre carro e moto próximo na Vila Agari em Apucarana
O automóvel Volkswagen Gol seguia sentido Rua Platina, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Ouro Branco
Uma jovem de 23 anos ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (22), em Apucarana. A colisão aconteceu na Rua Ouro Branco, na Vila Agari.
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Equipes do Siate do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Conforme as informações apuradas no local, o automóvel VolkswagenGol seguia sentido Rua Platina, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Ouro Branco, quando houve a batida.
A motociclista sofreu lesão no pé direito e foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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