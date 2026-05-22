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TRÂNSITO

Jovem fica ferida após colisão entre carro e moto na Vila Agari em Apucarana

O automóvel Volkswagen Gol seguia sentido Rua Platina, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Ouro Branco

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 08:10:23 Editado em 22.05.2026, 09:19:11
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Jovem fica ferida após colisão entre carro e moto na Vila Agari em Apucarana
Autor Acidente foi registrado próximo ao Colégio Canadá - Foto: TNOnline

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (22), em Apucarana. A colisão aconteceu na Rua Ouro Branco, na Vila Agari, próximo ao Colégio Canadá.

📰 LEIA MAIS: Caminhão carregado com gás sai da pista na PR-445 e motorista fica ferido

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Equipes do Siate do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Conforme as informações apuradas no local, o automóvel VolkswagenGol seguia sentido Rua Platina, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Ouro Branco, quando houve a batida.

A motociclista sofreu lesão no pé direito e foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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