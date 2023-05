Jovem fica ferida após acidente em frente à Capela Central

Da Redação

Uma motociclista, de 20 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na tarde desta segunda-feira (15), em frente à Capela Mortuária Central, no cruzamento das ruas Osório Ribas de Paula e Paulo Frontin, na região da Vila Santa Terezinha, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado e atendeu a jovem, que foi encaminhada para o Hospital da Providência. Segundo os socorrista, ela sofreu apenas ferimentos leves.

De acordo com testemunhas, os veículos transitavam pela Rua Osório Ribas de Paula, no sentido ao centro da cidade. A colisão aconteceu quando a motociclista foi ultrapassar pela esquerda e a condutora do carro realizou uma conversão para acessar a Rua Paulo Frontin.

Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e registrou um boletim de acidente. A batida deixou a lateral esquerda do carro bastante danificada. A motorista não teve ferimentos.

