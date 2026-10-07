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PEDIDO DE ORAÇÃO

Jovem fica em estado grave após acidente de moto, e família e amigos pedem orações em Apucarana

Lucas Ferreira Sampaio estava na garupa da motocicleta que se envolveu em uma colisão na noite de terça-feira (6); o condutor morreu no local

Escrito por Da Redação
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Jovem fica em estado grave após acidente de moto, e família e amigos pedem orações em Apucarana
Autor Foto: Reprodução redes sociais

Um pedido de oração pela recuperação de Lucas Ferreira Sampaio, que está internado no hospital da Providência em estado grave após um acidente de moto em Apucarana, começou a circular por grupos de mensagens nesta quarta-feira (7). O jovem estava na garupa da motocicleta que se envolveu em uma colisão na noite de terça-feira (6), na Avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376.

- LEIA MAIS: Acidente de moto deixa um morto e um ferido grave na saída para Curitiba em Apucarana

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Segundo as informações iniciais, Lucas sofreu ferimentos graves e foi atendido por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana.

A publicação que pede orações afirma que familiares e amigos estão mobilizados pela recuperação do jovem. A mensagem pede que as pessoas se unam em oração neste momento e roga para que Lucas receba forças e recupere-se.

Acidente

Lucas estava na garupa de uma Honda CG Titan 150, conduzida por Ronald Adrian Martins, de 20 anos. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele seria morador de Marilândia do Sul.

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O acidente aconteceu nas proximidades da empresa Mecol Metalúrgica, em uma nova rotatória instalada na rodovia, perto dos núcleos habitacionais Adriano Correia e Michel Soni.

Equipes do Samu, do Siate, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

Este foi o segundo acidente registrado no mesmo trecho em poucas horas. Durante o dia, um Fiat Pulse perdeu o controle, bateu contra uma mureta de concreto e capotou no mesmo ponto da rodovia.

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A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Hospital da Providência para verificar se há um boletim médico atualizado sobre o estado de saúde de Lucas. Até o momento, não houve retorno.

Jovem fica em estado grave após acidente de moto, e família e amigos pedem orações em Apucarana
AutorFoto: Reprodução


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