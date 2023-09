Jovem fica em estado grave ao tentar defender a mãe de ex em Apucarana

Ex-namorado foi até a casa da mulher armado com um facão e realizou as agressões

A Polícia Militar (PM) foi acionada no final da noite desta terça-feira (26) após um homem agredir a ex-namorada e o filho da mulher, de 18 anos, com um facão em Apucarana, no norte do Paraná. O jovem tentou defender a mãe da agressão e acabou ficando em estado grave após ser ferido na região lombar.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Motorista morto em grave acidente em Apucarana é identificado

O Caso aconteceu no Loteamento Solo Sagrado. De acordo com a PM, a mulher, que também ficou ferida, relatou que além do facão, o ex-namorado estava com uma faca de serra. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), após a agressão o suspeito fugiu para uma região de mato próximo aos fundos da residência.

continua após publicidade

Por conta dos ferimentos, o Samu foi acionado no local e prestou atendimento nas vítimas. O jovem, que teve ferimentos mais graves foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Siga o TNOnline no Google News