Da Redação

Jovem espancado é encontrado dentro de carro em Apucarana

Um jovem, de 26 anos, com sinais de espancamento foi socorrido na manhã deste domingo pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no Parque Industrial Norte, em Apucarana.



continua após publicidade .

A equipe da PM foi acionada pelo Samu e foi até o local. O carro da vítima, um GM Astra prata, estava com os vidros e o pára-brisas traseiro quebrados, e a tampa do porta-malas amassada. O jovem estava com ferimentos no rosto, nas pernas e nos braços, e disse que estava em um posto de combustíveis, quando foi agredido por várias pessoas.

O homem ainda disse aos policiais que não conhece os agressores. Ele foi levado pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).