Jovem escapa de tentativa de violência sexual em Apucarana

Uma moça de 18 anos escapou de uma tentativa de violência sexual, nesta terça-feira (07), na região da Vila Formosa, em Apucarana. Um homem seguiu e tentou agarrar a jovem, que conseguiu se desvencilhar do agressor e o fez fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a jovem relatou que estava transitando pela rua Paulo Frontin, sozinha, quando percebeu passos atrás e viu que um homem, de jeans e moletom, usando máscara facial, andava próximo a ela. A moça deu mais alguns passos e, com a proximidade do estranho, disse a ele que estava assuntando-a.

Conforme relato da jovem aos policiais, no momento em que disse que ele estava assuntando-a, o homem, sem dizer nada, investiu contra ela e teria tentado segurá-la, pelas pernas. Ela contou que agarrou o homem pelo pescoço, mas ele conseguiu se soltar e foi para o outro lado da rua.

A jovem contou que ainda chegou a procurar por alguma pedra ou qualquer coisa na rua para defender-se do agressor, que fugiu do local, sem dizer qualquer palavra a ela. A vítima conta que seguiu caminhando até chegar em casa, nas proximidades, onde relatou aos pais o que havia acontecido. O pai da vítima saiu na vizinhança e teria localizado um homem, com as características parecidas com o que havia sido relatado pela filha, mas não fez contato com ele. A mãe da jovem, no entanto, foi até o local e confrontou um outro homem, que estaria na casa, mas que negou que alguém dali tenha cometido o ato contra a jovem.

Na polícia, a família foi orientada quanto aos procedimentos. Os familiares da jovem registraram o boletim de ocorrência e estão tentando obter imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos da região na tentativa de encontrar filmagens que ajudem na identificação do suspeito.