Jovem encontrado morto será sepultado nesta sexta (24) em Apucarana

O sepultamento de Matheus Gregório Gomes, de 21 anos, que foi encontrado morto em um terreno baldio, em Apucarana, nesta quinta-feira (23), ocorre nesta sexta-feira (24).

Conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório acontece na Capela Central, e o enterro está marcado para às 11 horas, desta sexta-feira (24), no Cemitério Cristo Rei.

O que ocorreu?

No início da tarde desta quinta-feira (23), um homem, de 21 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio, em Apucarana, no norte do Paraná. O rapaz, identificado como Matheus Gregório Gomes, apresentava sinais de agressão, uma perna quebrada e ferimentos por arma de fogo.

O corpo foi encontrado em um terreno na Rua Maria de Marchi Miranda, localizada no Jardim Santos Dumont III. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), além do delegado adjunto Felipe Ribeiro Rodrigues, foram até o local.