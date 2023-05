Jovem encontrado em represa de Apucarana é sepultado nesta terça (30)

O jovem William da Costa de Pontes está sendo velado na Capela Central de Apucarana, município do Norte do Paraná. O sepultamento do apucaranense, de 24 anos, está previsto para acontecer na manhã desta terça-feira (30).

O corpo do jovem foi encontrado em uma represa, localizada na região do bairro Tancredo Neves, na Rua São Salvador, na manhã desta segunda-feira (29). O Corpo de Bombeiros havia começado as buscas no final da tarde de domingo (28), após uma pessoa ligar no 193 e repassar que um rapaz havia entrado na água e não foi visto saindo.

O velório do jovem começou na noite desta segunda, às 23 horas. Na manhã desta terça-feira (30), às 11 horas, o corpo será levado para o Cemitério Portal do Céu, onde será sepultado. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



