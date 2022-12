Jovem encontrada morta dentro de casa será sepultada nesta terça

Da Redação

A morte da jovem Gabriela Brasiliano, de 28 anos, carinhosamente chamada de Gaby, gerou grande comoção em Apucarana. Muitas pessoas lamentam nas redes sociais o falecimento precoce.

Gaby estava em um imóvel no bairro Michel Soni, porém, como não acordava, uma amiga da jovem foi até o quarto e percebeu que havia algo errado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas ela já estava em óbito.

As causas da morte serão apuradas. A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana foi chamada para recolher o corpo e informou que o velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 9h desta terça-feira (20), no Cemitério Portal do Céu. A jovem deixa duas filhas e muitos amigos que lamentam nas redes sociais.

"Gaby Brasiliano Oh amiga tão cedo vc foi embora Que Deus te receba em um bom lugar. Você sempre vai morar no meu coração cuida de nós aí de cima"

"Que Deus te receba de braços abertos irmã. Sentirei sua falta"

"Descanse em paz minha amiga"

