Jovem empina moto em frente a PM e tenta fugir, mas acaba caindo

Um jovem de 19 anos com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na condição de permissionado, foi abordado pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira, 10, na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana. Ele empinou a moto em frente a viatura, tentou fugir e acabou se dando mal.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe em patrulhamento viu uma motocicleta com o condutor se equilibrando sobre uma das rodas, e ao avistar a viatura, o ele empinou novamente e saiu em disparada.

A equipe policial iniciou o acompanhamento e deu voz de abordagem com sinais sonoros e iluminação, porém, o condutor avançou o sinal vermelho e saiu novamente em disparada, quando entrou na Avenida Santa Catarina e sofreu uma queda.

Foi feita a abordagem e o jovem foi identificado. A CNH do motociclista categoria AB ainda está na condição de permissionado. Com a queda, a motocicleta sofreu diversas avarias, e em vistoria, constatou-se a placa dobrada, escapamento com descarga livre e pneu traseiro careca.

Socorristas do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar atendimento ao jovem, que teve ferimentos leves. A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio do 10°BPM.

