Jovem é preso por tráfico no Núcleo Habitacional Dom Romeu

Um jovem de 19 anos foi preso na noite desta segunda-feira, 28, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, por tráfico de drogas. Ele foi flagrado pela Polícia Militar (PM) com grande 52 pedras de crack e 30 porções de cocaína, tudo já embalado e pronto para venda.

De acordo com o boletim de ocorrências, várias denúncias foram feitas de que no local funcionava um ponto de tráfico de drogas. As equipes foram até lá e viram o jovem na frente da casa. Ele recebeu voz de abordagem mas fugiu, sendo alcançado na garagem da residência, que aparentemente se encontrava em estado de abandono.

O suspeito foi identificado e, no bolso de sua blusa, foi localizado um pequeno pote contendo 52 pedras de crack e 30 eppendorfs contendo cocaína.

Diante do fato, foi dado voz de prisão ao rapaz e encaminhado até a delegacia da cidade.

