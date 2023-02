Jovem é preso por receptação e PM recupera veículo furtado

Da Redação

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um jovem de 18 anos pelo crime de receptação na madrugada desta terça-feira, 07, no Parque Bela Vista, em Apucarana. Ele dirigia um veículo com alerta de furto.

De acordo com o boletim da PM, a equipe Rotam estava em patrulhamento na Rua Matsujiro Takagui, quando identificou o veículo Gol em atitude suspeita e realizou a abordagem. O motorista, de 18 anos, foi identificado e não carregava nada ilícito. Ao checar os dados do automóvel, os policiais constataram que se tratava de um veículo com alerta de furto, registrado em 2022.

Diante dos fatos, a equipe policial deu voz de prisão ao jovem e o encaminhou, juntamente com o veículo, para a delegacia de Apucarana.

