Jovem é preso pela PM Apucarana com simulacro furtado

Um jovem, de 21 anos, foi preso na noite desta terça-feira (25), no Núcleo Habitacional Mathias Hoffmann, em Apucarana, com um simulacro modelo revólver furtado, além de R$ 195, três pulseiras e um colar de prata.



A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia informando que um homem estaria com um revólver de airsoft furtado. Os policiais foram até o endereço e abordou o jovem. Ao ser questionado sobre o objeto, o autor alegou que a mesma seria de "chumbinho" e que comprou por R$ 1 mil pelo Facebook. No entanto, conforme na PM, ele não quis revelar a identidade do suposto vendedor.

Em revista pela casa do suspeito, a PM encontrou em seu quarto, um simulacro modelo revólver prata, enrolado sobre um tecido, com quatro réplicas de munição em seu interior. De posse do referido objeto, a equipe realizou contato com a possível vítima da situação de furto à residência, que confirmou ser o mesmo objeto.

Além disso, a PM localizou na residência do autor R$ 195, três pulseiras de prata e um colar também de prata, que foram apreendidos por não ter qualquer informação sobre a procedência. O jovem foi preso e encaminhado até a 17ª Subdivisão Policial (SDP).