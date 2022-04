Jovem é preso novamente por tráfico de drogas em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 18 anos, foi preso novamente por tráfico de drogas em Apucarana. A equipe Rocam da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela Rua Joviniano Machado Peixoto no Jardim Colonial II e abordou o suspeito.

De acordo com a PM, durante revista pessoal, foi localizado no bolso dele uma sacola, dentro estavam 19 pinos com cocaína além de uma porção de crack que renderia aproximadamente 45 pedras para a venda.

Recentemente o suspeito foi abordado no mesmo local e carregava uma expressiva quantia em dinheiro trocado e, de acordo com a PM, o jovem já foi preso por tráfico de drogas. Mais uma vez ele foi detido pelo crime e levado para a delegacia.