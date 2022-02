Da Redação

Jovem é preso em ponto de tráfico de drogas em Apucarana

Após denúncia, um jovem, de 20 anos, foi preso nesta quinta-feira (10), com maconha, crack e cocaína pela Polícia Militar (PM), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Com ele, os policiais também encontraram um relógio dourado.

A equipe foi até o local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Ao chegar no endereço, os policiais abordaram o jovem, de 20 anos, e com ele foi encontrado um eppendorf de cocaína.

No entanto, antes, durante buscas pelo local. a PM localizou uma bolsa pequena com um relógio dourado, e crack, pesando 9 gramas, divididas em quatro porções prontas para a venda; maconha, pesando 12.4 gramas, divididas em seis porções prontas para a venda, além de 1.9 gramas de cocaína, divididos em três eppendorfs prontos para a venda.

O homem foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).