Jovem é preso com crack e cocaína na Zona Norte de Apucarana

O rapaz carregava 80 pedras de crack e alguns frascos de cocaína

Um jovem de 22 anos foi preso na noite deste domingo, 07, no Loteamento Santos Dumont, em Apucarana, depois de ser flagrado por policiais em um ponto de tráfico de drogas. Durante a revista pessoal, foi constatado que ele carregava nos bolsos crack e cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela região onde é de conhecimento que existe a prática do tráfico de drogas. Ao chegar próximo a uma casa abandonada foi visto um homem saindo da residência, porém, ao dar voz de abordagem, ele fugiu. A equipe então entrou no local e encontrou um jovem, de 22 anos, que ao ver a equipe, dispensou um frasco e saiu correndo em direção aos fundos da residência, mas um policial conseguiu realizar a sua contenção.

Em busca pessoal, foi localizado em seus bolsos, um frasco contendo 80 pedras de crack e dinheiro trocado. Ao verificar o pote dispensado, haviam ependorffs contendo cocaína.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a delegacia de Apucarana.

