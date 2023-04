Jovem é preso com cocaína, crack e maconha em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Entorpecentes encontrados na casa do suspeito

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (11), em Apucarana, norte do Paraná. O flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua Leopoldo Rodrigues Monteiro, no Jardim Isabela II.

continua após publicidade .

De acordo com o delegado André Garcia, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), o mandado de busca e apreensão foi solicitado no inquérito que investiga um latrocínio que vitimou Renato Santana Guimarães, de 85 anos, em fevereiro deste ano. O idoso foi baleado com dois tiros dentro da própria casa, no Jardim Isabela II, e chegou a ficar internado por três dias no Hospital da Providência, mas não resistiu e faleceu.

- LEIA MAIS: Adolescente é apreendido por tráfico de drogas, em Apucarana

continua após publicidade .

"Durante as investigações a polícia cumpriu busca em uma residência no Jardim Isabela. Policiais encontraram porções de cocaína, crack e maconha na casa do investigado. Ele foi preso e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. É um sujeito que embora tenha pouca idade tem uma vasta experiência no mundo do crime”, disse o delegado.

O delegado não revelou se o jovem é investigado pela autoria do latrocínio.

RELEMBRE O CASO

Renato Santana Guimarães estava internado desde o dia 26/2 no Hospital da Providência, em Apucarana, após ser baleado com dois tiros.

continua após publicidade .

Renato foi atingido por um tiro que acertou a mão e a perna esquerda. A Polícia Militar (PM) foi acionada na situação por vizinhos que viram dois homens saírem do quintal da casa da vítima.

Segundo os vizinhos, depois dos disparos, os autores pularam o muro dos fundos da residência e entraram em uma mata. Os disparos teriam sido realizados pelo lado de fora da janela.

A casa estava fechada e os vizinhos tiveram que arrombar a porta da sala para prestar socorro à vítima. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, Siate prestou o primeiro atendimento e em seguida encaminhou a vítima para o Hospital da Providência.

A polícia encontrou um projétil na casa que foi encaminhado à delegacia.

Siga o TNOnline no Google News