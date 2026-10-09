Jovem é preso com carro furtado e drogas no Fariz Gebrim em Apucarana
Ação da Rotam resultou na apreensão de maconha, haxixe e celulares na noite desta quinta-feira
Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira (8), no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana, após ser flagrado com entorpecentes e um automóvel furtado que possuía placas clonadas. A prisão ocorreu durante um patrulhamento da equipe de Rotam em um endereço investigado por comércio ilícito de drogas.
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Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram um Citroën C3 parado na contramão em frente ao imóvel. Na entrada da casa, estavam a moradora do local — uma mulher de 31 anos que cumpre pena com tornozeleira eletrônica —, sua filha adolescente e o suspeito debruçado sobre a janela do veículo. Ao notar a viatura, a proprietária da casa fugiu para o interior do imóvel, o que levou a equipe a realizar a abordagem rápida.
Durante a vistoria no automóvel, os agentes encontraram sobre o assento uma sacola contendo cerca de 2,6 kg de maconha e 42 gramas de haxixe. Com o condutor, também foram recolhidos R$ 50 em dinheiro e três aparelhos celulares. Em checagem ao sistema do veículo, constatou-se que as placas eram falsas e que o automóvel original possuía registro de furto na cidade vizinha de Jandaia do Sul. O motorista não soube informar a procedência dos entorpecentes nem do carro.
Paralelamente, os policiais entraram na residência e contiveram a moradora. Após buscas no imóvel com autorização da proprietária, nenhum objeto ilícito foi encontrado dentro da casa. Em conversa com a equipe, a adolescente explicou que o motorista do veículo era seu namorado. Nada de irregular foi encontrado com a menor.
Diante dos fatos, a moradora e a filha foram liberadas no local. O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele foi encaminhado junto com o carro recuperado, as drogas e os pertences apreendidos para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.