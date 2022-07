Jovem é preso com carro adulterado em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carro foi apreendido pela Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 23 anos, que foi encontrado com um carro, um VW Gol, com os números do chassi e do motor adulterados. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (23), por volta das 21h50, no Jardim Diamantina, em Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, o jovem foi abordado após a equipe policial sentir um forte cheiro de maconha no carro. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas, ao checar o veículo, todos os sinais de identificação estavam raspados, incluindo os números do chassi parcial dos vidros.

O motorista, que já possui passagens pelo crime de receptação, foi preso pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e encaminhado para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News