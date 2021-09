Da Redação

Jovem é preso após quebrar carro e casa da mãe em Apucarana

Um homem, de 27 anos, foi preso neste sábado (25), no Jardim Pronta Grossa, em Apucarana, por violência doméstica.

Conforme o boletim da Polícia Militar, quem acionou a equipe foi a mãe do jovem, que informou que ele é usuário de drogas, quebrou todo seu veículo e posteriormente quebrou toda sua casa.

O autor, ainda de acordo com a vítima, a ameaçou dizendo que se chamasse a polícia ele iria matá-la e que as ameaças são frequentes. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para a 17ª SDP.

Outro caso

Também neste sábado (25), no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana, a PM foi chama por uma mulher, que disse que brigou com o namorado e que foi agredida.

Conforme a vítima, o homem deu socos na região da cabeça e com dores no maxilar. Porém, de acordo com o boletim, ela não quis atendimento médico e estava com odor etílico, falante e cambaleante. O autor fugiu com a chegada da equipe.