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VIOLÊNCIA

Jovem é preso após invadir casa e ameaçar a própria mãe em Apucarana

Usuário de drogas, rapaz de 23 anos destruiu portas e janelas; vítima precisou improvisar barricadas de madeira para proteger a si e à filha

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é preso após invadir casa e ameaçar a própria mãe em Apucarana
Autor Polícia Militar foi acionada na noite de quarta-feira - Foto: Divulgação

Um rapaz de 23 anos foi preso na noite desta quarta-feira (26) após invadir e danificar a casa da própria mãe no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou viver sob constantes ameaças.

-LEIA MAIS: Jovem é esfaqueado pelo próprio irmão ao sair para trabalhar em Marumbi

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De acordo com as informações da polícia, o jovem, que é usuário de drogas e já não morava mais no endereço, foi até o local e arrombou uma porta e uma janela nos fundos do imóvel. A mãe, uma mulher de 39 anos, relatou que os episódios de violência vêm se repetindo há cerca de uma semana. Temendo por sua vida e pela segurança da filha caçula, de 14 anos, ela chegou a bloquear as portas da residência com pedaços de madeira para tentar impedir o acesso do filho.

Quando a equipe policial chegou à Rua Agostinho dos Santos, encontrou o suspeito dentro de um carro prata, estacionado em frente à residência. Os policiais realizaram uma revista no rapaz e no veículo, mas não encontraram nenhum material ilegal.

Apesar de não portar itens ilícitos no momento da abordagem, os danos causados à casa e o forte relato de ameaças feito pela mãe foram suficientes para que o rapaz fosse detido em flagrante. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para responder pelos crimes de dano e ameaça, enquadrados na lei de violência doméstica. A mãe também compareceu à delegacia para registrar a ocorrência e pedir medidas de proteção.

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