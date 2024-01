Jovem é preso após furtar celular dentro de mercado em Apucarana

Um jovem foi preso durante a noite desta segunda-feira (08) após furtar um celular de dentro de uma cesta de compras em um mercado de Apucarana, no norte do Paraná. Uma câmera de segurança flagrou o momento que o crime aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados e viram o print da câmera de segurança que mostrava o suspeito do crime. Após descobrirem o nome do jovem, os agentes conseguiram o endereço dele e foram até a casa do mesmo.

Ao chegar no local, o jovem estava sentado em frente à residência. Os policiais fizeram contato com ele, avisaram sobre o mandado de prisão em aberto e deram voz de prisão ao homem. Os PMs também questionaram sobre o furto do celular no mercado, mas o suspeito negou ter cometido o crime, mesmo com a equipe mostrando as imagens das câmeras de segurança. No entanto, ele foi levado para a delegacia da cidade.

