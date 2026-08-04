Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
POLICIAL

Jovem é presa pela Rocam no Sumatra I por descumprir medida protetiva

O mandado havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 21:29:48 Editado em 04.08.2026, 21:29:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem é presa pela Rocam no Sumatra I por descumprir medida protetiva
Autor Contra ela havia um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência - Foto: Rocam

Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) após ser localizada no Residencial Sumatra 1, em Apucarana (PR), na tarde desta terça-feira (4). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência.

📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prisão foi realizada por uma equipe da Rocam do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), que recebeu informações sobre o endereço onde a mulher estaria.

O mandado havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Apucarana. Os policiais foram até o imóvel e localizaram a mulher, que foi informada sobre a ordem judicial e recebeu voz de prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Na sequência, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Apucarana, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana MEDIDA PROTETIVA Prisão segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV