Jovem é presa pela Rocam no Sumatra I por descumprir medida protetiva
O mandado havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Apucarana
Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) após ser localizada no Residencial Sumatra 1, em Apucarana (PR), na tarde desta terça-feira (4). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência.
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A prisão foi realizada por uma equipe da Rocam do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), que recebeu informações sobre o endereço onde a mulher estaria.
O mandado havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Apucarana. Os policiais foram até o imóvel e localizaram a mulher, que foi informada sobre a ordem judicial e recebeu voz de prisão.
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Na sequência, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Apucarana, onde permaneceu à disposição da Justiça.