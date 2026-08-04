Jovem é presa pela Rocam no Sumatra I por descumprir medida protetiva

Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) após ser localizada no Residencial Sumatra 1, em Apucarana (PR), na tarde desta terça-feira (4). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência.

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A prisão foi realizada por uma equipe da Rocam do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), que recebeu informações sobre o endereço onde a mulher estaria.

O mandado havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Apucarana. Os policiais foram até o imóvel e localizaram a mulher, que foi informada sobre a ordem judicial e recebeu voz de prisão.

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Na sequência, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Apucarana, onde permaneceu à disposição da Justiça.