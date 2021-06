Jovem é presa após participar de roubo junto do marido

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na noite desta terça-feira (8), na Rua Clotário Portugal, área central, onde prendeu uma mulher, de 23 anos, por roubo.

A equipe recebeu a informação de que no pronto atendimento municipal havia um homem machucado após levar coronhadas durante um roubo na farmácia onde trabalha como vigia. A vítima informou que um homem desceu um Gol branco com um revólver, levou o seu celular, o golpeou na cabeça com a arma de fogo e fugiu do local.

A vítima ainda relatou à PM que que conhece o autor e informou o possível endereço, na Rua Urânio. Os policiais se deslocaram até a casa do suspeito e na garagem havia um Gol branco e os portões estravam trancados. Enquanto foi realizado o cerco policial, conforme o boletim, o acusado dispensou um simulacro de arma de fogo tipo revólver e na sequência saiu pela portal lateral e subiu no telhado e acabou fugindo.

Na casa, conforme o relatório da PM, uma mulher foi abordada e se identificou como convivente do homem, mas ela disse que não sabia do que aconteceu. Porém, em contato com a vítima, a PM descobriu que tinha tinha mais alguém no veículo no momento do crime. Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada a Delegacia de Apucarana para melhores esclarecimentos.