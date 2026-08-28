Jovem é pego pela Rocam rodando com Biz de chassi raspado em Apucarana

Um jovem de 19 anos foi detido e encaminhado à delegacia pela Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira (28), em Apucarana (PR), por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A abordagem ocorreu durante a Operação Lei Seca, realizada simultaneamente à Operação Força Total 30.

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Segundo a PM, uma equipe Rocam, do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), avistou uma Honda C100 Biz azul com uma placa de identificação de Londrina. A consulta ao sistema apontou que a placa pertencia a uma Biz amarela, registrada em Amparo, no estado de São Paulo.

O condutor foi abordado e, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Também não havia mandado de prisão contra ele. Na vistoria da motocicleta, porém, os policiais constataram que o chassi estava suprimido, sendo possível visualizar apenas os números finais, que não correspondiam à identificação da placa instalada.

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Após a recuperação da numeração integral do chassi, a consulta indicou que a motocicleta era uma Honda C100 Biz amarela, com registro de baixa e emplacamento original em São Paulo. A numeração também era diferente da placa que estava no veículo.

O cabo Pacheco, da PM, explicou que a irregularidade foi identificada durante a fiscalização. “A placa que estava na motocicleta não correspondia ao veículo. Na conferência do chassi, também constatamos que a numeração havia sido suprimida.”

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Diante da constatação, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP).