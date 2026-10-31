Jovem é hospitalizado após ser espancado a marretadas no Sumatra em Apucarana

Um jovem de 24 anos ficou gravemente ferido após ser alvo de um ataque violento com marretas e pedaços de pau na manhã deste sábado (31), no Residencial Sumatra, em Apucarana (PR). De acordo com informações repassadas ao TNOnline pelo delegado Ricardo Monteiro de Toledo, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), que está conduzindo a investigação, as agressões teriam sido motivadas por vingança após um desentendimento ocorrido na noite anterior. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM).



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Segundo o delegado, a vítima havia se envolvido em uma confusão na sexta-feira (30), iniciada após uma discussão por motivo ainda desconhecido. Em retaliação, esse indivíduo acionou familiares e amigos. Na manhã deste sábado (31), um grupo composto por quatro a cinco pessoas chegou de carro à residência do jovem de 24 anos e iniciou o espancamento, fugindo logo em seguida.





Guarda Civil Municipal foi acionada e atendeu ocorrência - Foto: Divulgação/GCM de Apucarana Guarda Civil Municipal foi acionada e atendeu ocorrência - Foto: Divulgação/GCM de Apucarana

A Polícia Civil esteve no local do crime para colher os primeiros indícios e segue em busca dos envolvidos que, até a publicação desta reportagem, não haviam sido identificados. "Estamos fazendo levantamentos preliminares. Tentamos conversamos com a vítima no hospital, mas ela ainda não está em condições", afirmou o delegado.

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As autoridades agora focam em esclarecer a gravidade da ocorrência para definir a tipificação criminal adequada. "Primeiro precisamos fazer diligências, ouvir a própria vítima e entender como foi a dinâmica, se foi tentativa de homicídio ou lesão corporal", completou o delegado.

Apesar da violência do ataque, que lhe causou diversas lesões na face, a vítima está consciente. O jovem foi socorrido inicialmente por familiares e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente encaminhado para o Hospital da Providência, onde recebe atendimento médico. A Guarda Civil Municipal também foi acionada e prestou apoio inicial na ocorrência.



