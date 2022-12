Jovem é flagrado com maconha na cueca em Apucarana

Da Redação

Durante revista pessoal, os policiais encontraram 150 gramas, três tabletes que pesou 50 gramas cada, na cueca do jovem

Um jovem, de 23 anos, foi preso ao ser flagrado com maconha na cueca. A abordagem aconteceu na tarde desta terça-feira (20) no centro de Apucarana, no norte do Paraná. O rapaz, que conduzia uma moto, tentou fugir da Polícia Militar (PM) pela contramão, na Rua Gastão Vidigal.

O subtenente Almir Freitas informou que durante patrulhamento pela região do Terminal Urbano, a equipe recebeu informações de que um rapaz em uma moto prata e usando uma camisa do Corinthians estaria vendendo drogas.

"Após colher as informações do suspeito, voltamos ao nosso patrulhamento pelo centro e flagramos o suspeito na contramão da Rua Gastão Vidigal, ele fugiu, fizemos o acompanhamento e conseguir abordar o motociclista na Rua Talita Bresolin, próximo do Espaço das Feiras", explica o policial.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram 150 gramas, três tabletes que pesou 50 gramas cada, na cueca do jovem. "Ele estava com R$250 reais, provavelmente do tráfico de drogas", disse o PM.

O jovem, que não é habilitado, teve a moto apreendida. Ele que já foi preso neste ano por tráfico de drogas, e mais uma vez foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.





