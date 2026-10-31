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VIOLÊNCIA

Jovem é espancado por grupo e fica em estado grave em Apucarana

Vítima foi cercada por ocupantes de dois carros após confusão no Santos Dumont

Escrito por Da Redação
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Jovem é espancado por grupo e fica em estado grave em Apucarana
Autor Polícia Militar esteve no local - Foto: Cindy Santos

Um homem de 26 anos foi violentamente agredido por um grupo de pessoas na noite desta sexta-feira (30), no loteamento Santos Dumont, em Apucarana (PR). Ele precisou ser socorrido às pressas após desmaiar na rua e permanece internado em estado grave.

- LEIA MAIS: Suspeito de matar morador de rua espancado morre em confronto com a PM em Rolândia

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o episódio começou com uma briga isolada entre a vítima e um conhecido do bairro. Logo em seguida, a situação se agravou. Dois veículos, incluindo um Ford Fiesta de cor preta, cercaram o rapaz na Rua João Maria de Oliveira.

Conforme relatos colhidos pela PM, vários homens desceram dos carros e passaram a bater na vítima com extrema violência, deixando-a inconsciente em via pública. Após o espancamento, os agressores fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do crime. Devido à gravidade dos ferimentos, o rapaz foi encaminhado rapidamente para o Hospital da Providência.

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A PM registrou o caso e já repassou os detalhes da ocorrência para a Polícia Civil, que assumirá a investigação para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do espancamento.

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