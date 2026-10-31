Jovem é espancado por grupo e fica em estado grave em Apucarana

Vítima foi cercada por ocupantes de dois carros após confusão no Santos Dumont

Um homem de 26 anos foi violentamente agredido por um grupo de pessoas na noite desta sexta-feira (30), no loteamento Santos Dumont, em Apucarana (PR). Ele precisou ser socorrido às pressas após desmaiar na rua e permanece internado em estado grave.

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o episódio começou com uma briga isolada entre a vítima e um conhecido do bairro. Logo em seguida, a situação se agravou. Dois veículos, incluindo um Ford Fiesta de cor preta, cercaram o rapaz na Rua João Maria de Oliveira.

Conforme relatos colhidos pela PM, vários homens desceram dos carros e passaram a bater na vítima com extrema violência, deixando-a inconsciente em via pública. Após o espancamento, os agressores fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do crime. Devido à gravidade dos ferimentos, o rapaz foi encaminhado rapidamente para o Hospital da Providência.

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A PM registrou o caso e já repassou os detalhes da ocorrência para a Polícia Civil, que assumirá a investigação para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do espancamento.