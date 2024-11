Jovem é espancado com pedaço de madeira por dívida de R$ 20 em drogas

Um jovem de 21 anos foi espancado com uma pedaço de madeira na noite desta quinta-feira (24) por causa de uma dívida de R$ 20 em drogas. A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu a ocorrência por volta das 19h, na Avenida Aviação, no bairro Jardim Colonial II.

A vítima teria procurado socorro na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região com ferimentos e sangramento no rosto. O jovem relatou que algumas pessoas teriam o agredido com uma pedação de madeira por causa do dinheiro que estava devendo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o jovem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para atendimento médico.

Os agressores foram identificados pela vítima, mas não foram localizados.

