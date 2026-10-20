Jovem é esfaqueada pelo próprio namorado e sofre ameaças em Apucarana

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada na perna pelo próprio namorado, um adolescente de 17 anos, em uma residência em Apucarana. As agressões ocorreram na noite de segunda-feira (19), mas a Polícia Militar só foi acionada na madrugada desta terça-feira (20), após a vítima dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com intenso sangramento.

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De acordo com o relato da vítima, o namorado teve uma forte alteração de comportamento e iniciou a violência desferindo um soco no rosto dela, o que causou um ferimento nos lábios. A jovem chegou a gritar por socorro, mas não foi ouvida por vizinhos. A situação se agravou quando o rapaz pegou uma faca, passou a ameaçá-la e chamou dois amigos para irem até a casa. Na presença dos outros rapazes, ele atingiu a namorada com uma facada na perna esquerda, provocando um corte profundo.

De acordo com o registro da polícia, após o ataque, o agressor ligou para a própria mãe. Ao chegar ao imóvel, a mulher limpou as marcas de sangue do local para apagar os vestígios do crime. Como o sangramento da vítima não parava, a mãe do adolescente acionou um carro de aplicativo e encaminhou a jovem para a UPA.

Ainda segundo a PM, antes de procurar ajuda médica, a vítima foi ameaçada pelo namorado. Ele exigiu que ela mentisse para os profissionais de saúde e para a polícia, ordenando que inventasse uma história de que havia se envolvido em uma briga com outra mulher em uma tabacaria.

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Devido à gravidade da lesão, a jovem precisou ser transferida da UPA para o Hospital da Providência, onde passaria por avaliação com um médico especialista em ortopedia.

Aos policiais, a vítima revelou que mantém o relacionamento há cerca de um ano e que as agressões são frequentes, mas que nunca havia denunciado o namorado por medo. As equipes de segurança foram até a casa tentar prender o agressor, mas ele já havia fugido. A jovem foi orientada sobre como solicitar uma medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha, e o caso foi encaminhado para investigação da Delegacia da Mulher.