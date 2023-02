Jovem é encaminhado ao 'Providência' após acidente entre motocicletas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um jovem, de 23 anos, ficou ferido por conta do acidente

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi mobilizada por volta das 11h40 deste sábado (18) para atender um acidente no Centro de Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da corporação, duas motocicletas, uma Kawasaki Ninja 250 R e uma Honda CG 160, colidiram na Rua Doutor Oswaldo Cruz. Por conta da batida, um dos motociclistas, que tem 23 anos, ficou ferido.

Conforme os socorristas, o jovem sofreu ferimentos moderados. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência para receber o devido atendimento.

continua após publicidade .

Leia mais: Criminosos furtam loja do Centro de Apucarana; PM foi acionada

Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local do acidente e registrou um boletim de ocorrência.

Ação criminosa em Apucarana

Ladrões invadiram uma empresa de confecções na Vila Malibu, na madrugada deste sábado (18). A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas os bandidos conseguiram fugir levando 05 caixas de bonés.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a empresa de monitoramento viu dois ladrões dentro do barracão e acionou as autoridades. No local, a equipe fez uma vistoria, mas não encontrou os bandidos no interior da empresa.

Os criminosos danificaram a parede do fundo do barracão, bem ao lado de onde ficam acondicionadas as caixas dos bonés já prontos para comercialização.

O responsável pelo local deu falta de 5 caixas de bonés. Cada uma delas contém 25 unidades, portanto, foram levados cerca de 125 bonés de várias marcas.

As imagens do circuito de segurança serão utilizadas para identificar os ladrões.

Siga o TNOnline no Google News