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Jovem é encaminhado à UPA após ser espancado por grupo de desconhecidos em Apucarana

Caso ocorreu na noite de domingo (8). Aos policiais, a vítima afirmou não conhecer os autores do ataque, que fugiram do local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é encaminhado à UPA após ser espancado por grupo de desconhecidos em Apucarana
Autor Foto: Arquivo TNOnline

Um homem de 29 anos ficou ferido após ser espancado por cerca de quatro indivíduos na noite de domingo (8), no bairro Vila Nova, em Apucarana. A vítima foi encontrada caída na Rua Marcílio Dias por moradores, que alertaram uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava patrulhamento de rotina pela região.

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Aos policiais, o rapaz relatou que o ataque ocorreu logo após ele deixar um bar nas imediações. Ele afirmou não conhecer os agressores e não soube apontar a motivação do crime. O grupo fugiu do local logo após as agressões, antes que pudesse ser identificado pelas autoridades.

A vítima apresentava diversas escoriações pelo corpo e queixava-se de fortes dores, com indícios de uma fratura no cotovelo direito. A PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros médicos ainda no local. Na sequência, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para a realização de exames e tratamento adequado. A equipe policial registrou a ocorrência e orientou a vítima quanto aos procedimentos legais cabíveis.

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