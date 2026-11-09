Jovem é encaminhado à UPA após ser espancado por grupo de desconhecidos em Apucarana

Caso ocorreu na noite de domingo (8). Aos policiais, a vítima afirmou não conhecer os autores do ataque, que fugiram do local

Um homem de 29 anos ficou ferido após ser espancado por cerca de quatro indivíduos na noite de domingo (8), no bairro Vila Nova, em Apucarana. A vítima foi encontrada caída na Rua Marcílio Dias por moradores, que alertaram uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava patrulhamento de rotina pela região.

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Aos policiais, o rapaz relatou que o ataque ocorreu logo após ele deixar um bar nas imediações. Ele afirmou não conhecer os agressores e não soube apontar a motivação do crime. O grupo fugiu do local logo após as agressões, antes que pudesse ser identificado pelas autoridades.

A vítima apresentava diversas escoriações pelo corpo e queixava-se de fortes dores, com indícios de uma fratura no cotovelo direito. A PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros médicos ainda no local. Na sequência, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para a realização de exames e tratamento adequado. A equipe policial registrou a ocorrência e orientou a vítima quanto aos procedimentos legais cabíveis.