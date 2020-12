Jovem é baleado e família o encaminha para socorro na UPA - TNOnline

Continua após publicidade

Um homem com idade jovem foi atendido com ferimentos de arma de fogo, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Apucarana neste sábado (05), a noite. Ele seria morador do Parque Bela Vista e chegou por meios próprios baleado no pescoço e no tórax.

O rapaz estava consciente e acompanhado pelo pai no momento dos primeiros socorros. No entanto devido a possibilidade de maior gravidade e hemorragia interna, foi acionado o SAMU com suporte avançado para conduzir a vítima ao Hospital da Providência.

Da redação