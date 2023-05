Jovem é assassinado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência

No início da tarde desta terça-feira (23), um jovem foi assassinado a tiros no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, que foi registrada no cruzamento das ruas Paranaguá e Carlos de Carvalho.



continua após publicidade .

Informações apuradas pela reportagem do TNOnline, indicam que mais de vinte tiros foram disparados contra a vítima, de 24 anos. Conforme o sargento Ribas, da PM de Apucarana, o jovem estaria sentado na mureta de uma residência, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma Parati, de cor branca.

- LEIA MAIS: Jovem tem ferimentos graves após se acidentar com óleo quente

continua após publicidade .

A vítima teria saído correndo e entrado dentro de um mercado, localizado na Rua Paranaguá. Ele foi seguido pelos atiradores, que continuaram com os disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento. Na sequência, o jovem pulou o muro dos fundos do local e entrou em uma residência, onde acabou morrendo. Nenhum funcionário do mercado ficou ferido.

De acordo com relato de moradores, no momento do crime foi possível ouvir uma sequência de disparos. A arma do crime seria uma pistola 9 mm., segundo o sargento. O local foi isolado pela Polícia Militar, para aguardar a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística.

Informações iniciais, repassadas pela PM, apontam que o jovem teria saído da cadeia, de Londrina, no último dia 12 de maio, para o Dia das Mães. Até o momento desta publicação, as autoridades não informaram por qual motivo ele estava preso.

Siga o TNOnline no Google News