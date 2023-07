Jovem é apreendido pela Rocam e diz onde consegue drogas em Apucarana

Uma equipe da Rocam da Polícia Militar (PM) apreendeu nesta quarta-feira (19) um adolescente, de 16 anos, que estava com uma grande quantidade de droga em um terreno vazio na Rua Pedro Perosin, no Santos Dumont III, em Apucarana, no norte do Paraná. O menor assumiu o envolvimento com tráfico e ainda informou o local onde consegue os entorpecentes.

continua após publicidade

Segundo a PM, durante patrulhamento, usuários de drogas foram encontrados num terreno onde é conhecido no meio policial. Entre eles, um menor que estava comercializando os entorpecentes recebeu voz de abordagem. Ele dispensou, conforme a polícia, cinco pinos de cocaína e tentou fugir a pé, mas acabou sendo alcançado pela Rocam.

-LEIA MAIS: Polícia Militar recupera moto furtada em Apucarana

continua após publicidade

Em busca pessoal, os policiais encontraram com o adolescente mais três pinos da mesma droga. Próximo à ele, a equipe da polícia também localizou uma embalagem, arremessada pelo jovem durante a revista, que tinha 27 porções de maconha, 22 pedras de crack e 32 eppendorfs com cocaína, além de R$ 143,35.

O adolescente admitiu que estava vendendo drogas no local e informou que consegue os entorpecentes na Rua Carlos Zanon, no Jardim Colonial. Ele foi apreendido e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. As porções e o dinheiro também foram apreendidos.

Siga o TNOnline no Google News