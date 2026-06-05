Jovem é apreendido com 44 pedras de crack após fuga em Apucarana

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (4), no Parque Bela Vista, em Apucarana, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A apreensão ocorreu após uma tentativa de fuga e resultou na localização de 44 pedras de crack prontas para a comercialização.

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A situação teve início durante um patrulhamento de rotina pela Rua Davi Preti. A equipe policial encontrou duas pessoas sentadas em frente a uma residência. Assim que notaram a aproximação da viatura, os suspeitos se levantaram bruscamente. Um deles arremessou uma pochete para dentro do quintal da casa e, na sequência, os dois começaram a correr.

Os policiais agiram rápido e conseguiram alcançar um dos envolvidos na quadra de baixo, já na Rua Alexandre Balan. Após deter o jovem, a equipe retornou ao ponto inicial da abordagem para verificar o que havia sido descartado pouco antes da fuga.

Ao recuperar e inspecionar a pochete caída no quintal, os policiais encontraram o entorpecente fracionado, pesando cerca de sete gramas, além de R$ 205 em dinheiro.

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Diante do flagrante, o menor de idade foi apreendido e encaminhado, junto com o material ilícito, à delegacia de Apucarana. A polícia chegou a realizar buscas pela região, mas o segundo suspeito que participou da fuga não foi localizado.



