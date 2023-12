Jovem é ameaçado e agredido com socos e coronhadas em Apucarana

Um jovem de 22 anos foi ameaçado por um homem armado com um revólver, além de ter sido agredido com socos e uma coronhada na cabeça durante a tarde desta sexta-feira (22) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso teria acontecido na rua Desembargador Clotário Portugal, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM) os agentes foram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde o jovem estava sendo atendido após serem acionados pelo pai do rapaz.

Segundo os policiais, o jovem afirmou que estava saindo de um mercado na região, quando um homem desceu de um carro, modelo GM/Onix e apontou um revólver na direção dele. O homem teria perguntado sobre o irmão do rapaz, e como ele não souber responder acabou sendo agredido. O jovem afirmou que conhece o agressor por nome e foi orientado a procurar a Polícia Civil.

