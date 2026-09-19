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VIOLÊNCIA

Jovem é agredido pelo padrasto ao tentar defender a mãe em Apucarana

Adolescente sofreu mordida e ameaça de morte; suspeito fugiu antes da polícia chegar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é agredido pelo padrasto ao tentar defender a mãe em Apucarana
Autor Confusão aconteceu no Jardim Tibagi, em Apucarana - Foto: Reprodução

Na noite desta sexta-feira (18), um adolescente de 17 anos ficou ferido após entrar em uma briga física com o padrasto, de 40 anos, para defender a mãe durante uma discussão no Jardim Tibagi, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Adolescentes são apreendidos após furto de chocolate em loja de Apucarana

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A Polícia Militar foi acionada no final da noite, inicialmente para verificar uma suspeita de violência doméstica em uma residência. Ao chegar ao local, a equipe conversou com a mãe do jovem, uma mulher de 33 anos. Ela explicou que teve um desentendimento com o marido, mas confirmou que não chegou a ser agredida por ele.

No entanto, a mulher relatou que o filho presenciou a discussão do casal e, ao tentar protegê-la, acabou entrando em confronto com o padrasto. Durante a confusão, o adolescente sofreu arranhões no rosto, marcas no pescoço e chegou a levar uma mordida em um dos dedos da mão.

Além das agressões, o jovem relatou aos policiais que o padrasto o ameaçou de morte durante a briga. Os militares ofereceram encaminhamento médico para tratar os ferimentos do rapaz, mas ele recusou o atendimento.

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Quando a equipe policial chegou ao endereço, o suspeito já havia fugido e não foi localizado. A mãe e o adolescente foram orientados pelos policiais sobre os prazos e procedimentos legais necessários para registrar uma queixa formal contra o agressor na delegacia.

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acontecimento Apucarana jovem agredido segurança violência domestica
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