Jovem é agredido com soco ao negar entregar sorvete, em Apucarana

Um adolescente, de 15 anos, foi agredido com um soco no olho após negar entregar um sorvete para um rapaz. Ele, acompanhado da mãe, procurou a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana nesta segunda-feira (12) e registrou um Boletim de Ocorrência.

O jovem contou que estava na Rua Lapa, no centro da cidade, quando foi abordado por um rapaz que usava uma camiseta do time Corinthians se aproximou e pediu o sorvete que ele estava chupando. O adolescente negou e foi agredido com um soco no olho, que causou uma lesão ocular.

Depois da agressão, o rapaz fugiu correndo. A família procurou a delegacia pois espera que o suspeito seja identificado e responda pelo crime.

Briga na fila do sorvete termina com um preso e outro ferido; entenda

A Guarda Civil Municipal de Apucarana atendeu na tarde deste domingo, 11, uma ocorrência de lesão corporal em uma sorveteria localizada na região central da cidade.

Segundo o relato da GCM, por volta das 17h, a equipe foi acionada para conter um tumulto na sorveteria. Um rapaz de 23 anos estaria agredindo com socos e chutes um homem de 46 anos, tudo porque, segundo o agressor, a vítima teria furado a fila do sorvete.

O homem agredido precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para fazer curativos por conta de uma lesão na cabeça.

O agressor, que segundo o relatório da GCM já possui indicativo criminal, foi encaminhado para a delegacia de Apucarana pelo crime de lesão corporal.



