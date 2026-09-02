Jovem é agredida pelo próprio pai enquanto tomava banho em Apucarana

Vítima de 19 anos foi puxada pelos cabelos; agressor fugiu antes da chegada da PM no Jardim Colonial II

Uma jovem de 19 anos foi vítima de violência doméstica no início da noite de terça-feira (1º), no Jardim Colonial II, em Apucarana. Ela relatou à polícia que foi agredida pelo próprio pai após uma discussão que começou por motivos banais.

-LEIA MAIS: Homem fica ferido após picape capotar na BR-369 em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso aconteceu em uma residência na Rua Carlos Zanon. Segundo o relato da vítima aos policiais, ela estava tomando banho quando o homem se exaltou e a retirou do banheiro à força. A jovem foi puxada pelos cabelos e pelo braço. As agressões só pararam quando uma outra mulher, que estava no local, interveio para proteger a vítima.

A Polícia Militar foi acionada, mas o agressor fugiu da casa antes da chegada da viatura. A equipe policial constatou marcas visíveis no braço esquerdo da jovem. Ela revelou que esta não foi a primeira vez que sofreu violência por parte do pai e manifestou o desejo de denunciá-lo criminalmente.

As autoridades policiais orientaram a vítima a procurar a Delegacia da Mulher do município para registrar formalmente a queixa e solicitar uma medida protetiva de urgência, visando garantir sua segurança e o afastamento legal do agressor.