Jovem é abordado por causa de insulfilm e acaba preso pela PM; entenda

Um jovem, de 29 anos de idade, teve muito azar na manhã desta quinta-feira (13) e acabou sendo preso pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, depois de uma abordagem por causa de insulfilm.

Uma equipe da Rotam realizava um patrulhamento de rotina pela Avenida Central do Paraná por volta das 10h47, quando se deparou com um carro com película de proteção muito escura. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais fizeram a abordagem, porque não conseguiam ver nada dentro do veículo.

No momento da identificação do motorista, os PMs descobriam que o jovem possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Família e Sucessões de Apucarana. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial.

