Jovem é abordado nas escadas de igreja e apreendido em Apucarana

Droga e dinheiro foram apreendidos pela Rotam

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Rocam da Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (15), com diversas porções de droga, na Avenida Rafael Sorpile, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Albert, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a equipe da Rocam, o rapaz foi visto saindo de uma mata ao lado de uma residência sem muro. Ao avistar a viatura, o jovem jogou um objeto de suas mãos e subiu as escadas de uma igreja.

Os policiais abordaram o rapaz, que tinha em sua cintura uma garrafa pet com12 pedras de crack e nove pinos de cocaína, e no bolso, um celular e R$ 145 em dinheiro trocado. A PM ainda informou que o objeto que o suspeito havia atirado no chão tratava-se de mais cinco pedras de crack.

O rapaz assumiu que estrava praticando o tráfico de drogas. Uma equipe do Canil foi acionada para realizar buscas pela residência do jovem, mas nada mais foi encontrado. O adolescente foi apreendido e encaminhado com os entorpecentes à delegacia de Apucarana.

A equipe policial informou que o jovem possui diversas passagens criminais pelo mesmo crime e, apenas nesse ano, foi encaminhado três vezes à 17ª Subdivisão Policial.

