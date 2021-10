Da Redação

Jovem denuncia mãe e padrasto por agressões em Apucarana

Um adolescente denunciou a mãe e o padrasto para a Polícia Militar de Apucarana, após sofrer agressões neste sábado (9), na área central da cidade.

continua após publicidade .

No local, conforme o boletim, foi constatados que o menor, que estava acompanhado da avó, apresentava escoriações no pescoço. Ele disse aos policiais que depois de uma discussão, a mãe e o padrasto o agrediram com tapas e ainda tentaram enforcar o adolescente.

A equipe foi até a residência do casal, informaram sobre a situação e encaminhou os dois para a 17ª SDP. Ainda de acordo com o boletim, a mãe relatou que após breve discussão com o filho, desferiu tapas e o enforcou. A vítima foi orientada pelos policiais.