Jovem de Ivaiporã comemora última sessão de radioterapia em Apucarana

Wesley Valberto Fernandes Freire, de Ivaiporã, comemorou a última sessão de radioterapia junto dos pais e equipe do hospital

Um jovem de Ivaiporã comemorou a última sessão de radioterapia na Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, de Apucarana. O paciente Wesley Valberto Fernandes Freire, de 39 anos, festejou a vitória junto dos pais. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, o morador de Ivaiporã contou com o cuidado especial da equipe para a realização do tratamento.

“Para as sessões de radioterapia é necessário que o paciente fique completamente parado, o que era difícil para o Wesley, devido à algumas condições neuropsicomotoras que desenvolveu. Por isso, contamos com uma anestesista que se deslocava para a unidade para realizarmos o seu tratamento. Foi um desafio para todos, mas foi feito com muito carinho”, afirma Renan Casagrande, médico oncologista da Unidade.

Como o paciente precisava ser anestesiado, as sessões eram realizadas sempre antes mesmo do local abrir, exigindo que os moradores de Ivaiporã viessem cedinho para Apucarana. “Teríamos que ir e vir muitas vezes, mas o hospital nos cedeu não só o anestesista, mas também um quarto, onde pudemos ficar com ele até o fim das sessões, para não precisar colocá-lo tantas vezes na ambulância”, explica a mãe.

“O hospital disponibilizou a estadia do paciente para que ele não precisasse ficar se deslocando tão cedo. Tivemos nossos funcionários chegando mais cedo também, tudo para oferecer o melhor possível ao Wesley. Ele teve poucos efeitos colaterais, graças a Deus, e gostaria de agradecer a todos os envolvidos para que tudo desse certo pra ele, pudemos contar com o auxílio de muitos profissionais. Foi um desafio, mas que foi vencido com sucesso”, acrescenta o médico.

A mãe relembra os momentos antes da radioterapia e agradece a todos os profissionais. “Eu só tenho a agradecer a todos aqui, desde as moças da limpeza até os enfermeiros que cuidaram tão bem dele. Tudo feito com muito carinho. Foi coisa de Deus, temos vindo pra cá”, agradece.