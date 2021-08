Da Redação

Jovem de Cambira espancada por amante é levada para Upa

Na madrugada desta segunda-feira (16), uma moradora de Cambira, de 25 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana, após informar à equipe de profissionais e à Polícia Militar, que foi espancada pelo amante, um homem, de 44 anos.

A PM foi até o local e encontrou a vítima com manchas de sangue por toda roupa e com um corte no dedo médio da mão direita, diversos hematomas pelo corpo, principalmente nos braços, do lado esquerdo do rosto e no nariz.

Ela informou que vem se relacionando há dois meses com um homem , que mora em Mandaguari, e que neste domingo (15), por volta das 23 horas, ela quis passar a noite na casa de uma amiga. No entanto, por ciúmes, ele disse para ela não sair de casa e foi até sua residência. De acordo com a mulher, os dois saíram de carro e ele passou a agredi-la.

A vítima, conforme o boletim, foi socorrida por vizinhos e levada para a Upa. A vítima não sabe informar o endereço do agressor, mas a polícia investiga o caso.